Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За вирусом BadRabbit кроется более серьезная атака – киберполиция

Пятница, 3 ноября 2017, 15:34
За вирусом BadRabbit кроется более серьезная атака – киберполиция

За атакой вируса-шифровальщика BadRabbit, от которой 24 октября пострадали системы одесского аэропорта, киевского метрополитена и ряд других предприятий, кроется более серьезная попытка взлома.

Об этом рассказал глава киберполиции Украины Сергей Демедюк в комментарии агентству Reuters.

"Есть открытая, мгновенно очевидная атака, а в это же время под полой происходит скрытая, хорошо продуманная атака, на которую никто не обращает внимания. Главная теория, над которой мы сейчас работаем, в том, что они (злоумышленники, стоящие за обеими атаками) были одними и теми же. Целью было получение удаленного и не обнаруженного доступа", – утверждает Демедюк.

По его словам, скрытая атака была направлена на пользователей бухгалтерского ПО "1С", которые получали фишинговые письма якобы от разработчика.

Издание AIN.UA пишет, что его редакции удалось подтвердить факт рассылки и получить пример одного из фишинговых писем, отправленных с бесплатного украинского почтового сервиса.

Иронично, авторы "в связи с возрастающим количеством атак на программный продукт "1C Enterprise", предлагали бесплатно поставить обновление, "позволяющее закрыть найденные бреши и повысить защищенность продукта". Архив с "обновлением" размещался на GitHub, но теперь заблокирован по DMCA-запросу.

Глава киберполиции говорит, что департаменту стало известно об атаке после того, как около 15 компаний сообщили о взломе. Пока общее количество жертв правоохранителям выяснить не удалось.

Как известно, заражение вирусом-шифровальщиком BadRabbit не получило широкого распространения.

В то же время эксперты в сфере кибербезопасности указывают на схожести вредоноса BadRabbit с шифровальщиком NotPetya, который атаковал Украину летом.

Темы: хакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
хакеры
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Последние новости
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
Все новости...
Реклама: