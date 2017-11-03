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НАПК нашло у детектива НАБУ потенциальный конфликт интересов с нардепом

Пятница, 3 ноября 2017, 16:28

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание в отношении детектива Главного подразделения детективов НАБУ Игоря Семака о нарушении им этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и других нарушений закона.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Нацагентство по результатам проверки установило, что будучи детективом, Семак не принял меры по урегулированию потенциального конфликта интересов и не сообщил руководителю о наличии у него потенциального конфликта интересов, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

"В частности, в деятельности детектива, который включен в группу детективов для осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по закупкам, осуществленных ГП "НАЭК "Энергоатом" и о растрате чужого имущества и злоупотребления служебным положением руководства ГП "ВостГОК", - отмечает пресс-служба.

"Не исключается возможность наличия частного интереса, вызванного предыдущей оплачиваемой работой в должности помощника-консультанта народного депутата Украины Виктории Войцицкий", - говорится в сообщении.

В НАПК заявили, что согласно закону, детектив должен принять меры по недопущению или урегулирования потенциального конфликта интересов.

Однако, по данным Нацагентства, Семак не сообщил НАБУ о наличии потенциального конфликта интересов во время своего участия в проведении досудебного расследования по указанным уголовным производствам.

"Согласно предписанию Национальное агентство требует устранить выявленные нарушения, в частности провести служебное расследование, привлечь виновных к установленной действующим законодательством ответственности и урегулировать потенциальный конфликт интересов, возникший в деятельности Игоря Семака во время выполнения возложенных на него полномочий детектива НАБУ", - сообщают в НАПК.

Там отмечают, что предписание, направленное директору НАБУ Артему Сытнику, является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания он несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП (штраф от 80 до 200 000 гривен).

Ранее в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что по состоянию на середину октября успело завершить проверку деклараций 55 должностных лиц.

Украинская правда
Темы: НАПКНАБУ
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