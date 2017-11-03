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В стриптиз-клуб в центре Киева бросили взрывные пакеты

Пятница, 3 ноября 2017, 21:04
В стриптиз-клуб в центре Киева бросили взрывные пакеты
Оксана Блищик

В центре Киева возле Арена-Сити неизвестные бросили взрывные пакеты в стриптиз-клуб Harem men's club, пострадавших нет.

Об этом сообщают очевидцы и источники УП.

"Позвонил мужчина и сказал, что слышал взрыв. На место выехали взрывотехники. Они рассказали, что в результате взрыва поврежден вход в заведение, пострадавших нет", - сообщила глава отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в комментарии УП.

По предварительной информации, два-три человека бросили неизвестные взрывные предметы и убежали, добавила она на своей странице в Facebook..

По словам очевидцев, у Арены стоят пожарные, скорая, три машины полиции и взрыво-техническая служба.

Как известно, с 3 ноября личный состав Киева и Киевской области начал работать в усиленном режиме согласно приказу председателя Национальной полиции Сергея Князева. Всего этот режим продлится десять дней.

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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