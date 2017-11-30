Активисты призывают ускорить расследование дела об избиении студентов на Евромайдане

Общественные активисты призывают власть ускорить расследование дела избиения студентов бойцами спецподразделения "Беркут" 30 ноября 2013 года.

Об этом заявила председатель общественной организации "Группа 30 ноября" Ирина Косова, передает "Радио Свобода".

"Мы когда-то провели целый месяц в помещении суда, чтобы привлечь внимание к проблеме. Внимание привлекли, но дела с места не сдвинулись. Мне кажется, это все-таки намеренно покрывают виновных. Видимо, нынешней власти не выгодно, чтобы наказали виновных этих преступлений" , - отметила Косова.

По информации Генпрокуратуры, по делу избиения студентов и других протестующих 30 ноября 20 человек сообщено о подозрении, среди них - 12 правоохранителей и 8 чиновников. 10 из них - в розыске, по девяти - обвинительные акты направлено в суд.

За последний год количество потерпевших по делу выросло с 86 до 132 человек.