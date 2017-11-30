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Глава Львовской ОГА пожалуется в СБУ на Львовский форум по безопасности

Четверг, 30 ноября 2017, 12:24

Председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка пообещал подать заявление в СБУ о поддержке "народных республик" со стороны организаторов и участников Львовского форума по безопасности.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Председатель ОГА был приглашен и выступал на открытии форума в четверг и присутствовал на панельной дискуссии на тему "Можно ли предотвратить войну в современной Европе?".

На этой панели украинские и западные эксперты, включая Джеймса Шерра из Chatham House и Джона Хербста с Atlantic Council, обсуждали, как можно остановить российскую агрессию на Европейском континенте.

После 2,5 часов обсуждения Синютка неожиданно вмешался в ход дебатов, без приглашения взял микрофон и заявил, что собрание продвигает антиукраинские идеи. Основанием для этого утверждения стал тот факт, что на англоязычной карте позади участников были отмечены поддерживаемые Россией ячейки сепаратизма - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Донецкая и Луганская "народные республики", а также аннексированный Крым.

"Когда сегодня на форуме на официальном экране написаны названия "народных республик", то это я считаю провокацией, и сегодня обращусь в СБУ, чтобы дать этому оценку", - заявил председатель ОГА.

Как известно, среди организаторов Львовского форума по безопасности – Львовский городской совет, а также политики, представляющие партию "Самопомощь". Председатель ОГА долгое время находится в конфликте с ними.

Олег Синютка завершил свое выступление тем, что возложил ответственность за "легализацию сепаратистов" на вице-спикера ВР Оксану Сыроид, мэра Андрея Садового и "всех участников форума", после чего покинул зал.

Пока председатель ОГА шел к выходу, Сыроид посоветовала ему "обратиться к президенту, спросить, с кем он подписал Минские соглашения".

Дискуссия на форуме продолжилась после того, как вице-спикер принесла извинения тем, кого могли обидеть "разночтения" карты, и сообщила, что эта иллюстрация была взята из публикаций польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

Форум проходит в четверг в помещении Украинского католического университета.

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