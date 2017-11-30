Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С начало года в "украинском море" побывали два десятка иностранных боевых кораблей

Четверг, 30 ноября 2017, 16:11

С начала года в территориальные воды Украины заходили 18 боевых кораблей и одна подлодка стран-партнеров.

Об этом на брифинге в четверг сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Украины Анатолий Петренко, передает "Интерфакс".

"У нас 18 боевых кораблей и одна подводная лодка были в водах Черного моря. Это элемент нашего сотрудничества в сфере безопасности и это то, что реально влияет на баланс сил в Черноморском регионе", - сказал он.

По словам Петренко, "это создает для наших ВМС конкретные поводы для проведения тренировок и учений, позволяет готовить корабельный и командный состав по лучшим стандартам".

Он отметил, что "с учетом агрессивных действий" России, пребывание партнеров в территориальных водах Украины держит "баланс и равновесие по безопасности", который есть на сегодняшний день.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что усматривают угрозу высадки российских военных на азовском побережье Украины под видом боевиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореУкраинакорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Черное море
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: