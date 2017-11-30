Боевики 7 раз нарушили перемирие, больше всего стреляли на Луганском направлении
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 30 ноября 2017.
"Эпицентром вооруженной нестабильности осталось Луганское направление. Здесь противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия у оборонных укреплений Троицкого и Луганского", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики применяли пехотное вооружение неподалеку Желтого, а в районе Лозового обстреливали наши опорные пункты из вооружения БМП. Из стрелкового оружия российские наемники обстреливали защитников Станицы Луганской и Зайцевого.
"На Донецком направлении зафиксирована единственная провокация из стрелкового оружия вблизи Красногоровки", - отмечают в пресс-центре.
В общем, от полуночи, российско-террористические войска 7 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника.