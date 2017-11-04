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Волкер назвал дату следующей встречи с Сурковым

Суббота, 4 ноября 2017, 01:17
Волкер назвал дату следующей встречи с Сурковым

Очередная встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с советником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде.

Об этом американский дипломат сообщил журналистам в пятницу, 3 ноября, передает dt.ua.

"Вашингтон подчеркивает необходимость контроля международного контингента над всей поблемною зоной - для эффективности, а не только над линией разграничения, как настаивает Россия", - сказал Волкер, комментируя идею размещения миротворцев в ОРДЛО.

Как известно, ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН в Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.

Как сообщалось, 21 августа Волкер и Сурков провели первую встречу в Минске.

Темы: СШАРосcияУкраина
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