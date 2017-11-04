Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко рассказала, когда будут голосовать закон о реинтеграции Донбасса

Суббота, 4 ноября 2017, 11:31

Законопроект о реинтеграции Донбасса, к которому подано более 2 тысяч поправок, может быть вынесен на голосование 13-19 ноября.

Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщила представитель президента в ВР, нардеп от БПП Ирина Луценко.

"В комитет по вопросам нацбезопасности, который возглавляет Сергей Пашинский, поступило более 2 тыс. поправок к этому закону", - сообщила Луценко.

По ее словам, сейчас происходит систематизация представленных поправок, многие из которых не касаются тела законопроекта и противоречат его принципам.

"На 6 ноября заявлен комитет (заседание), где эти правки будут рассматриваться ... Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября. Думаю, к концу второй пленарной недели (13-19 ноября) он будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", - отметила нардеп и добавила, что "поспешность в работе над таким важным законопроектом неуместна".

Интерфакс-Украина

Темы: ДонбассВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: