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Обстрел повредил хлоропровод "Донецкой фильтровальной станции"

Воскресенье, 5 ноября 2017, 16:32

На "Донецкой фильтровальной станции" в результате обстрела поврежден резервный хлоропровод и сохраняется высокая вероятность попадания снарядов в основной.

Об этом сообщили на сайте ДФС.

"5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что станция продолжает свою работу.

Как сообщалось, в ночь на 4 ноября, по данным ОБСЕ, под обстрелы попала "Донецкая фильтровальная станция".

"Мы решительно осуждаем обстрел ДФС и подчеркиваем, что прямой или близкий удар только по одной из 900-кг емкостей высокотоксичного газообразного хлора, хранящегся на ДФС для очистки воды, может убить людей в радиусе 200 м, включая персонал объекта, и серьезно нарушить поставку воды почти до 350 000 человек по обеих сторонах линии соприкосновения", - говорилось в заявлении ОБСЕ.

Однако сообщений о повреждении станции не было.

Украинская правда

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