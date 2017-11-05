Боевики применяют тяжелое вооружение, ранены 2 военных

За последние сутки боевики применяли тяжелое вооружение, двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Утром оккупанты более часа били из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов по нашим позициям у Водяного и Талаковки, что на Мариупольском направлении. Украинские воины асимметрично отвечали врагу. В результате противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики использовали 120-миллиметровый миномет неподалеку Новотошковки, а из гранатометов обстреляли подступы к Крымскому и Нижнетеплого.

"В результате одной из этих провокаций был ранен еще один украинский защитник", - отметили в штабе.

Кроме того, около 15 часов недалеко от Донецка пророссийские наемники выпустили не менее 10 снарядов с реактивной пусковой установки вблизи Опытного. Также боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов по украинским опорным пунктам у Авдеевки и Песков.

В общем за эти сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие.

Как сообщалось, украинская сторона СЦКК заявляет о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Украинская правда