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Во Львове военные устроили облаву на студентов: искали призывников

Суббота, 4 ноября 2017, 10:08
Во Львове военные устроили облаву на студентов: искали призывников

Во Львове возле ночного клуба "Парадокс" устроили облаву с участием военных и полиции.

Об этом пишет местное издание "Zaxid.net" со ссылкой на сообщения очевидцев события.

По данным издания, в ночь на 4 ноября около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов.

 

Как сообщила в Facebook очевидец инцидента София Галан, проезд Кривая липа перекрыли военные.

"Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий, если только дневная форма обучения", - отметила она.

Военные и полиция, по ее словам, были в бронежилетах и ​​с масками на лицах.

"На выходе с Кривой Липы стояло 5-7 военных, говорили, что это у них какая-то операция, проверяли студентов, спрашивали, учатся ли на дневной форме. После предъявления студенческого отпускали", - сообщила Галан.

По ее словам, военные пытались устроить проверку и внутри ночного клуба "Парадокс".

Проведение облавы подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк.

"Военные выполняют не личные мероприятия, а касающиеся нацбезопасности, сейчас проходит призыв на службу и многие добровольно пришли и выполняют свой долг, а другим надо дать для этого стимул. Поэтому, чтобы вовремя провести мероприятия, организуются такие меры для вручения повесток. Законодательством это не очень урегулировано, но могу сказать, что никому наручники не одевали", - заявил Поронюк.

Информации о количестве врученных повесток нет. Военный комиссар Львовщины Александр Тищенко сообщил, что все детали по спецоперации в переулке Кривая Липа озвучат на специальном брифинге.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская заявила, что полиция участия в этих событиях не принимала. В военном комиссариате Львовской области ночную облаву не комментируют.

В Минобороны Украины в настоящее время комментарий по этому поводу получить не удалось.

Как известно, в Киеве в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

К посетителям применили чрезмерную силу, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили никаких документов.

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовармия
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