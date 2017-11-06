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Суд вынес приговор 4 фигурантам захвата Харьковской ОГА в 2014 году

Понедельник, 6 ноября 2017, 16:24
Суд вынес приговор 4 фигурантам захвата Харьковской ОГА в 2014 году

Киевский районный суд Харькова признал виновным Сергея Юдаева в массовых беспорядках во время захвата Харьковской областной государственной администрации и хулиганстве в редакции новостей "АТН" в апреле 2014 года, приговорил его к восьми годам лишения свободы и освободил по амнистии.

Об этом в понедельник сообщает "МедиаПорт".

Такое решение объявила сегодня судья Светлана Шмадченко.

Также Сергей Гапонов, Олег Крутов и Денис Левченко, обвиняемые в массовых беспорядках во время захвата ХОГА в рамках этого же производства, приговорены к пяти годам тюрьмы и освобождены от наказания с испытательным сроком три года.

Никто из обвиняемых вины не признал. Приговоры еще не вступил в силу - стороны могут его обжаловать.

Вечером 6 апреля 2014 пророссийски настроенные активисты захватили здание Харьковской ОГА.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", во время заседания в понедельник дважды поступали сообщения о минировании суда. Второй раз сообщение о минировании поступило во время оглашения приговора.

В результате антитеррористической операции 8 апреля утром были задержаны 65 человек.

Всем им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Представитель Украинской восточного блока Егор Логвинов и пророссийский активист-стриммер Сергей Юдаев тогда были арестованы без возможности внесения залога.

Аналогичный мера пресечения была избрана в отношении задержанного позже еще одного активиста Спартака Головачева.

В начале июня 2014 дело было передано в Киевский райсуд Харькова.

Темы: ХарьковМайданРосcия
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