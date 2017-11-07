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Оккупированный Луганск остался без воды

Вторник, 7 ноября 2017, 02:49
Оккупированный Луганск остался без воды

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) обесточило Петровский водозабор Попаснянского водоканала, который поставляет воду в оккупированный Луганск.

Об этом сообщил генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай, пишет DW.com.

Причиной обесточивания является долг водоканала перед "ЛЭО", который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 млн гривен и постоянно растет. При этом долг сформировался именно за счет долгов самопровозглашенного образования "ЛНР", так 90 процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

Как сообщил Грицай, обесточивание Петровской насосной станции состоялось в первой половине дня понедельника. По его словам, большие долги перед "ЛЭО" за потребленную электроэнергию имеют также, в частности, Алчевский металлургический комбинат, предприятия группы ДТЭК, а также ряд государственных предприятий, которые работают в Луганской области.

В свою очередь, долг самого "ЛЭО" перед госпредприятием "Энергорынок" из-за неуплаты его клиентами полученных услуг составляет более пяти миллиардов гривен.

Грицай отметил, что решить проблему глубокого хозяйственного кризиса предприятия не помогают ни обращения к президенту и премьер-министру Украины, ни к руководителям профильных министерств и ведомств.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в холдинг "Энергетический стандарт", который принадлежит бизнесмену Константину Григоришину.

Впервые механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области, задействовали в январе 2017 года.

Как известно, в начале декабря 2016 года Киев-за долгов останавливал подачу воды в ОРЛО.

Темы: ЛуганскОРДЛОдолг
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