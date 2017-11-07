Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВCП разрешил арестовать главу Хозсуда Сумщины из-за взятки

Вторник, 7 ноября 2017, 11:35

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Александра Коваленко, который до недавнего времени занимал должность судьи Хозяйственного суда Сумской области.

Об этом ВСП сообщает 7 ноября.

К представлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры приложены копии материалов в доказательство вины судьи – и ВСП дала согласие на содержание Александра Викторовича Коваленко под стражей.

 

Ранее судью Александра Коваленко уволили с должности главы Хозяйственного суда Сумской области после коррупционного скандала.

Как сообщает пресс-служба Хозсуда Сумской обасти, 5 ноября на общем собрании судей рассмотрели и удовлетворили заявление Коваленко об увольнении.

В заявлении судья утверждает, что спецслужбы устроили против него "провокацию" 1 ноября.

 

В тот день Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на взятке главы Сумского хозсуда. По данным ведомства, судья через посредника требовал от бизнесмена более 26 тысяч долларов за решение земельного вопроса, а полученные деньги злоумышленники сразу меняли на иностранную валюту.

 
СБУ

2 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили голове Хозяйственного суда Сумской области о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст. 368 УКУ.

3 ноября в Высший совет правосудия направили ходатайство о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
sumy.today

Коваленко утверждает, что его увольнение не является признанием вины и что он будет защищать свою репутацию в суде.

Темы: судвзяткаСумыСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: