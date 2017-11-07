ВCП разрешил арестовать главу Хозсуда Сумщины из-за взятки

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Александра Коваленко, который до недавнего времени занимал должность судьи Хозяйственного суда Сумской области.



Об этом ВСП сообщает 7 ноября.

К представлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры приложены копии материалов в доказательство вины судьи – и ВСП дала согласие на содержание Александра Викторовича Коваленко под стражей.

Ранее судью Александра Коваленко уволили с должности главы Хозяйственного суда Сумской области после коррупционного скандала.



Как сообщает пресс-служба Хозсуда Сумской обасти, 5 ноября на общем собрании судей рассмотрели и удовлетворили заявление Коваленко об увольнении.



В заявлении судья утверждает, что спецслужбы устроили против него "провокацию" 1 ноября.

В тот день Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на взятке главы Сумского хозсуда. По данным ведомства, судья через посредника требовал от бизнесмена более 26 тысяч долларов за решение земельного вопроса, а полученные деньги злоумышленники сразу меняли на иностранную валюту.

СБУ

2 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили голове Хозяйственного суда Сумской области о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст. 368 УКУ.



3 ноября в Высший совет правосудия направили ходатайство о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Коваленко утверждает, что его увольнение не является признанием вины и что он будет защищать свою репутацию в суде.