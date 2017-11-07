"Северный поток-2" заплатил миллион долларов за избавление от санкций

Компания Nord Stream-2 AG заплатила лоббистам 930 тысяч долларов за помощь в противодействии американским санкциям.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Битва за "Северный поток". Лоббистская война Украины и России".

Сообщается, что деньги от "Северного потока-2" получили четыре лоббистские американские компании, в частности Roberty Global, Сapitol Counsel, Hawksbill Group и SMW PARTNERS, фирма бывшего конгрессмена Джона Суини.

По данным авторов материала, лоббисты обязалась противостоять "потенциальным финансовым санкциям" в начале июля 2017 года - за несколько недель до презентации законопроектов в Сенате.

В статье напоминают, что американские санкции в отношении трубопровода сформулированы одним абстрактным предложением:

"Продолжать противостоять трубопроводу "Северный поток-2", учитывая его вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского Союза, развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине".

Как сообщалось, строительство российским "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море нанесет Украине значительные убытки, которые могут составлять до 3% ВВП.