Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидер российских коммунистов Зюганов будет баллотироваться в президенты

Вторник, 7 ноября 2017, 22:15

Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что все партийные организации выдвинули его кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Теперь это решение должен утвердить съезд КПРФ.

Об этом сообщает ВВС.

"Я лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", - заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что в партии серьезно относятся к предстоящим выборам, в КПРФ уже готова программа под названием "Десять шагов к достойной жизни".

По словам Зюганова, ее реализацией займется "сильная команда", состав которой обнародуют позже.

Зюганов принимал участие в выборах президента России четыре раза - в 1996-м, 2000-м, 2008-м и 2012 годах.

Как известно, о намерении участвовать в них уже объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон - и порнозвезда Елена Беркова.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияпрезидентвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: