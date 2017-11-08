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Двое победителей конкурса в Верховный суд отпустили Пукача

Среда, 8 ноября 2017, 20:15

Двое победителей конкурса в Верховный суд – Сергей Слинько и Станислав Кравченко – в 2003 году освободили из-под стражи Алексея Пукача.

Это позволило убийце Георгия Гонгадзе сбежать, пишет адвокат Роман Маселко в Facebook.

"Вы думаете, дела государственной важности поручают случайным людям? Судья С. Слинько, который в 2012 судил Юрия Луценко, оттачивал свои умения выносить нужные законные решения еще в 2003 году", – отмечает он.

"Тогда они вместе с другим будущим судьей "обновленного" Верховного суда С.И. Кравченко изменили содержание Пукача под стражей на подписку о невыезде, что дало ему возможность потом сбежать и скрываться вплоть до июля 2009 года", – уточняет Маселко.

Он напоминает слова адвоката Пукача Сергея Осыки об этом процессе: "Пукач не согласился тогда кого-то сдать, потому все рассыпалось. Потом "отрегулировали" вопрос в суде – поверьте, очень серьезные люди занимались тем, чтобы выпустить Пукача. Потому что команда, скорее всего, была от президента".

"Мои источники подтверждают – была команда. Вот так отрегулировали судили, руководствуясь исключительно командами от президента кодексом", – заявляет Маселко.

 

Он добавляет, что уже при президентстве Виктора Януковича судьи Сергей Слынько и Вячеслав Наставный судили Юрия Луценко.

Адвокат отмечает, что весь мир признал их решения политически мотивированными, а Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия "во время конкурса не увидели в них никаких проблем".

"Эти судьи благодаря Революции Достоинства и многочисленным жертвам простых граждан поднялись на самую высокую вершину судейской карьеры и являются теперь символом эталонной добродетели, очистки, обновления и настоящего правосудия "по-новому", – возмущается Маселко.

"Очевидно, что такие "судьи" нужны каждой власти. Кучма юзал, Янукович юзал, а Порошенко что – менять национальную традицию? Тем более, что именно они будут судить ТОП-коррупционеров", – добавляет он.

Позже пресс-служба ВССУ прокомментировала эту новость УП. В пресс-службе отметили, что коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева в составе судей Глоса Л.Ф., Слинько С.С., Кравченко С.И. 5 ноября 2003 действительно рассматривала апелляцию Пукача и его защитников на постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 23 октября 2003 года.

Ею касательно Пукача, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа), была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, в пресс-службе отмечают, что на тот момент Пукача не обвиняли в убийстве Георгия Гонгадзе.

"После изменения ему меры пресечения на подписку о невыезде следствие еще продолжалось около 8 месяцев, представлений об изменении меры пресечения на более строгую не поступало, производство по делу было закрыто постановлением соответствующего постановления суда", - рассказали в пресс-службе.

Алена Рощенко, УП

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Темы: судреформыПукачГонгадзеЛуценко
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