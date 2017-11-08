Кабмин подготовил закон о защите бизнеса от давления власти

Кабинет министров разработал законопроект, который должен защитить бизнес от безосновательного давления со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Об этом заявил на заседании Кабмина в среду премьер Владимир Гройсман.

Он напомнил о своем обещании выйти с законодательной инициативой, которая остановит давление на бизнес со стороны правоохранительной системы Украины.

"Мы совместно разработали законопроект - Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Секретариат Кабмина, Офис омбудсмена - для того, чтобы в конце концов совместно с парламентом и президентом поставить в этом вопросе точку", - заявил премьер-министр.

Он отметил, что новый закон повысит ответственность правоохранителей за превышение полномочий.

"Когда безосновательно приходят на честный, легальный бизнес с обысками, изымают серверы, первичную документацию, не допускают адвокатов, без какой-либо видеофиксации и т.д. Это недопустимо!" – подчеркнул Гройсман.

Он сказал, что правительство планирует максимально быстро внести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады и попросить депутатов принять его уже в 2017 году.

По словам премьера, этот документ имеет две основные цели - защитить честный бизнес и наказать нелегальный.

Он рассказал, что, в частности, закон предусматривает возможность видео- и аудиофиксации действий силовиков, начиная от подачи ходатайства в суд на разрешение обыска и заканчивая ходом самых следственных действий.

Также, по словам Гройсмана, закон предоставит обязательный допуск на место обыска адвокатам предпринимателей.

Кроме того, говорит премьер, закон предусматривает создание независимых комиссий при участии общественных организаций, которые будут рассматривать нарушения правоохранителей во время следственных действий.

Как известно, 14 сентября на встрече президента Петра Порошенко с представителями бизнеса и силовых структур была достигнута договоренность прекратить силовые операции на предприятиях.

Тогда Гройсман пообещал, что до конца года правительство внесет в парламент законопроекты, которые решат эту проблему.