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Силовики прекратят "маски-шоу" на предприятиях – Гройсман

Четверг, 14 сентября 2017, 16:39

На встрече Петра Порошенко с представителями бизнеса и силовых структур достигли договоренности прекратить силовые операции на предприятиях.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман, который также принимал участие в мероприятии.

"Маски-шоу стоп! Договорились, что все силовые структуры откажутся от применения силовых операций на предприятиях", - пишет глава правительства.

По его словам, встреча проходила в четверг, 14 сентября, под председательством президента Украины. В ней участвовали представители бизнеса, генеральный прокурор Юрий Луценко, представители парламента, правительства, силовых структур.

"Бизнес не может чувствовать уверенность, когда есть вероятность любых атак, в том числе со стороны государства. До конца года мы проведем День дерегуляции в парламенте - принимаем необходимые законы, которые решают насущные вопросы предпринимателей", - рассказывает премьер.

 

Кроме того, пишет Гройсман, власть "проговаривает и принимает приватизационное и концессионное законодательство", которое станет еще одним механизмом привлечения инвестиций в государство.

"До конца года согласовываем и принимаем проект закона о Службе финансовых расследований, которая станет единственным органом с полномочиями экономического контроля. МВД, СБУ и другие структуры будут лишены этих функций", - пообещал премьер.

Украинская правда

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Темы: Гройсманбизнес
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