Российские пограничники задержали 7 женщин на админгранице с Крымом
Среда, 8 ноября 2017, 22:04
Силовики РФ задержали семерых крымских татарок на административной границе с оккупированным Крымом при въезде со стороны полуострова.
Об этом сообщает "Крым SOS" в Facebook.
Отмечается, что среди задержанных есть жены политзаключенных. На место инцидента подъехал автозак.
Среди задержанных - Лиана Билянова, Фера Абдуллаева, Гузаль Салидинова, Алиме Абдуллаева, Фатма Исмаилова, Куку Мерьем и Зарина Джеппарова.
Их задержали на российском пункте пропуска Армянск - Чаплинка и удерживают в вагоне для допроса. Причина задержания неизвестна.