Разрыв дипотношений с РФ внесен в проект закона о Донбассе

Группа внефракционных народных депутатов внесла поправку, которой предлагает обязать Кабинет Министров разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, ко второму чтению законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе.

Об этом сообщил член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерев (фракция "Народный фронт"), пишет Интерфакс-Украина.

"Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов (внефракционных) от политической силы "УКРОП". И там они предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", - сказал Тетерев.

Согласно таблице поданных народными депутатами поправок ко второму чтению законопроекта, эта поправка содержится в этом документе.

Группа народных депутатов предлагает в переходных положениях обязать Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, установленные в соответствии с протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией от 18 февраля 1992 года.

Как сообщается, на заседании комитета по национальной безопасности и обороны секретарь комитета Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") выступил за то, чтобы такая норма была отражена в законопроекте.

Ранее 8 ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "БПП" Иван Винник заявил, что хочет инициировать включение в президентский законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса нормы о разрыве дипотношений с Россией.

В свою очередь глава профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что внести правки в законопроект по Донбассу уже невозможно.