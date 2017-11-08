Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В БПП хотят включить в закон о Донбассе разрыв дипотношений с РФ

Среда, 8 ноября 2017, 11:29

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "БПП" Иван Винник инициирует включение в законопроект №7163 "о реинтеграции Донбасса"  нормы о разрыве дипотношений с Россией.

Об этом он заявил журналистам в среду, передают "Українські Новини".

"Во время обсуждения финального текста законопроекта на комитете я буду предлагать принять решение, чтобы в заключительные положения включить формулировку об обязательствах Кабинета Министров привести в соответствие с нормами международного права ситуацию взаимоотношений со страной, которая признана агрессором и оккупантом. Это, безусловно, надо понимать как разрыв дипломатических отношений", - сказал Винник.

Нардеп уточнил, что такой правки к законопроекту он не подавал, поскольку срок подачи поправок уже истек.

Винник рассчитывает, что комитет поддержит его инициативу.

Депутат считает, что Министерство иностранных дел должно провести консультации с международными партнерами для того, чтобы посольство третьей страны выступило посредником в коммуникации между Украиной и Россией.

Как известно, 6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Ранее сообщалось, что нардепы подали 653 поправки к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса №7163.

6 ноября комитет по вопросам национальной безопасности и обороны не смог рассмотреть правки к законопроекту №7163 и перенес рассмотрение закона о "реинтеграции Донбасса" на среду 8 ноября.

Украинская правда
Темы: БППДонбассРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Все новости...
БПП
Экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" поймали на взятке – ГБР
Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия в СИЗО и тюрьмах
Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: