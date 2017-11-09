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Экс-глава Yahoo обвинила РФ во взломе 3 млрд аккаунтов

Четверг, 9 ноября 2017, 02:06

Бывшая исполнительный директор Yahoo Марисса Майер извинилась за два массовых взлома данных этой интернет-компании, обвинив в них российских агентов.

Об этом она заявила на слушаниях по поводу растущего числа кибератак на крупные компании США, пишет Reuters.

"Как генеральный директор, во время пребывания на посту которого произошли эти кражи, я хочу искренне извиниться перед каждым из наших пользователей", - сказала она.

"К сожалению, несмотря на то, что все наши меры помогали Yahoo успешно защищаться от шквала атак как частных, так и спонсируемых государством хакеров, российские агенты вторглись в наши системы и украли данные наших пользователей", - заявила Майер.

"Теперь мы знаем, что офицеры российской разведки, спонсируемые государством, были ответственны за комплексные и сложные атаки на системы Yahoo", - добавила она.

По ее словам, для того, чтобы обойти защиту, необходимы были "действительно агрессивные" действия хакеров, и что даже самые защищенные компании "могут стать жертвами этих преступлений".

Как сообщалось, все 3 миллиарда учетных записей пользователей Yahoo были взломаны в 2013 году, хотя в декабре прошлого года компания заявила, что тогда были взломаны данные более чем 1 миллиарда учетных записей пользователей

Как сообщалось, это не первый взлом баз данных Yahoo. В марте 2017 года стало известно, что к масштабному взлому Yahoo в 2014 году, который коснулся по меньшей мере 500 млн аккаунтов, были причастны двое агентов ФСБ.

Темы: хакерыРосcияСШАинтернет
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