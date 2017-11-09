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Кабмин надеется, что Рада поддержит идею приватизации

Четверг, 9 ноября 2017, 09:05

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что 9 ноября народные депутаты поддержат правительственный законопроект о приватизации государственного имущества.

"Сегодня парламент будет рассматривать правительственный законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества", – отметил он в Twitter.

"Консолидация вокруг важных для страны реформ стала доброй традицией этой парламентской осени. Надеюсь на конструктивную позицию парламентариев и на этот раз!", – добавил Гройсман.


"Сейчас в Украине насчитывается около 3500 государственных предприятий. Большинство из них неприбыльные. Какой выход? Честная и прозрачная приватизация", – подчеркнул он.

 
Twitter Гройсмана

Министерство экономического развития также высказалось в поддержку законопроекта №7066 в первом чтении.

Алена Рощенко, УП
Темы: приватизацияКабинет министровВерховная РадаГройсман
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