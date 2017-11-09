Кабмин надеется, что Рада поддержит идею приватизации
Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что 9 ноября народные депутаты поддержат правительственный законопроект о приватизации государственного имущества.
"Сегодня парламент будет рассматривать правительственный законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества", – отметил он в Twitter.
"Консолидация вокруг важных для страны реформ стала доброй традицией этой парламентской осени. Надеюсь на конструктивную позицию парламентариев и на этот раз!", – добавил Гройсман.
Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект— Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 9, 2017
#7066 "Про приватизацію державного майна". Консолідація навколо
важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу!
"Сейчас в Украине насчитывается около 3500 государственных предприятий. Большинство из них неприбыльные. Какой выход? Честная и прозрачная приватизация", – подчеркнул он.
Министерство экономического развития также высказалось в поддержку законопроекта №7066 в первом чтении.
Приватизацію вже підтримали: @EUDelegationUA, @RPR_ua, @EBA_Ukraine, @TransparencyUA @ChamberUkraine @brdo_ukraine, @ces_ukraine @CASE_Ukraine @Ivan_Miklos та Федерація Профспілок України. @verkhovna_rada , слово за тобою! Сьогодні народні депутати голосують ЗП #7066 у 1 читанні. pic.twitter.com/iujtgE5YBO— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) November 9, 2017