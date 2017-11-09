Кабмин надеется, что Рада поддержит идею приватизации

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что 9 ноября народные депутаты поддержат правительственный законопроект о приватизации государственного имущества.



"Сегодня парламент будет рассматривать правительственный законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества", – отметил он в Twitter.



"Консолидация вокруг важных для страны реформ стала доброй традицией этой парламентской осени. Надеюсь на конструктивную позицию парламентариев и на этот раз!", – добавил Гройсман.

Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект

#7066 "Про приватизацію державного майна". Консолідація навколо

важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу! — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 9, 2017



"Сейчас в Украине насчитывается около 3500 государственных предприятий. Большинство из них неприбыльные. Какой выход? Честная и прозрачная приватизация", – подчеркнул он.

Министерство экономического развития также высказалось в поддержку законопроекта №7066 в первом чтении.