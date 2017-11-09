Активисты: В Раду протягивают проект о "ручном" управлении местной властью

На пленарном заседании Верховной Рады в четверг депутаты не проголосовали за внесение в повестку дня проекта закона №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы.

Спикер парламента Андрей Парубий трижды призывал депутатов проголосовать за то, чтобы внести этот законопроект в повестку дня. Однако ни разу для этого не хватило депутатских голосов.

После этого спикер объявил перерыв, который требовали группа "Відродження" и фракция "Народный фронт".

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", во время перерыва состоялось заседание фракций "Блок Петра Порошенко".

На своей странице в Facebook руководитель отдела адвокации реанимационного пакета реформ Вадим Миский написал, что депутаты пытаются создать новый государственный переворот.

"Сквозь Раду пытаются протащить законопроект №7126, который фактически возвращает систему "ручного" управления областными и районными государственными администрациями", - написал он.

"Согласно законопроекту, председателей местных государственных администраций и их заместителей сможет единолично, без какого-либо конкурса, назначать президент", - добавил Миский.

Он отметил, что указанные нормы законопроекта нарушают ст.118 Конституции Украины, в которой указано, что "исполнительную власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе осуществляют местные государственные администрации".

"Назначение губернаторов и РГА без проведения обязательного конкурса в соответствии с Законом "О государственной службе" делает их фактически политическими назначенцами, что противоречит принципам надлежащего управления ОЭСР и нарушает взятые Украиной на себя международные обязательства по реформированию системы государственного управления, закрепленные в стратегии реформы государственного управления на 2016-2010 годы, одобренная КМУ 24 июня 2016 № 474-р", - отметил руководитель РПР.

По его словам, законопроект №7126 "отменяет реформу государственной службы на местном и региональном уровне и создает непредсказуемую Конституцией так называемую "президентскую вертикаль власти".

"Уже сегодня Президент уклоняется от своего долга объявить конкурсы на несколько десятков должностей председателей районных государственных администраций, при этом руководитель его фракции в Верховной Раде Артур Герасимов говорит о кризисе, который возник в результате реформы - обезглавленность власти на местном уровне", - сказал Миский.

Он уверен, что "реальный мотив законодательных изменений - отмена конкурсных процедур и цементирования президентской вертикали".

Ранее сообщалось, что 8 ноября состоялось заседание фракции БПП с президентом Петром Порошенко. Некоторые депутаты БПП сообщали, что говорили с президентом о законах, за которые должны голосовать в четверг. В частности, речь шла о законах о приватизации, об изменении закона о госслужбе и изменения в бюджет-2017.