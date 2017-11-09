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Порошенко собирал БПП на Банковой вечером

Четверг, 9 ноября 2017, 10:37

В среду вечером состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с президентом Петром Порошенко.

Как рассказали "Украинской правде" собеседники в БПП, встреча 8 ноября состоялась на Банковой.

"На одной из последних встреч президент пообещал раз в месяц встречаться с фракцией. Вот и встретился", – рассказала депутат Ирина Фриз.

Другие собеседники к БПП сообщили, что говорили с президентом о законах, за которые должны голосовать в четверг. В частности, речь шла о законах о приватизации, об изменении закона о госслужбе и об изменениях в бюджете-2017.

Некоторые депутаты интересовались также вопросами своих округов и кадровой политики в областях.

На заседании фракции присутствовал и премьер-министр Владимир Гройсман, рассказал заместитель главы фракции Алексей Гончаренко "Українським новинам".

Нардеп подтвердил, что обсуждали результаты работы за 2 месяца и запланированные законопроекты о приватизации государственного имущества, внесение изменений в государственный бюджет на 2017 год и проект госбюджета на 2018 год.

Гончаренко добавил, что фракция БПП поддержит законопроект о приватизации в первом чтении.

Роман Романюк, Алена Рощенко, УП
Темы: ПорошенкоБПП
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