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Нардеп "Самопомичи" намерена просить Раду забрать у нее мандат

Четверг, 9 ноября 2017, 10:43

Народный депутат фракции "Самопомич" Алена Бабак будет просить поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий.

Об этом она сказала журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я попрошу, чтобы поставили постановление (о снятии депутатских полномочий – ред.) на голосование в зал в повестку дня", – сказала нардеп.

Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.

 
Алена Бабак хочет сложить мандат

Как сообщалось, Бабак заявляла, что после того, как Верховная Рада примет закон о жилищно-коммунальных услугах (№ 1581-д), она сложит с себя депутатские полномочия.

Как известно, Верховная Рада на заседании 9 ноября поддержала в повторном втором чтении новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.

Темы: Верховная РадаСамопомич
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