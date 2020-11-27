Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За кресло мэра Черновцов поборются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и "Самопомиччю"

Пятница, 27 ноября 2020, 12:13
За кресло мэра Черновцов поборются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и Самопомиччю

29 ноября в Черновцах будут повторно голосовать на выборах городского главы, жители города будут выбирать между Романом Кличуком и Виталием Михайлишиным.

Источник: Центральная избирательная комиссия и ОО "Честно"

Детали: Роман Кличук выдвигается от местной организации партии "Единая альтернатива", а Виталий Михайлишин – от местной организации партии "Команда Михайлишина".

По данным "Честно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционной платформой – За жизнь" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук – с партией "Самопоміч "(в 2018 году профинансировал "Самопоміч" на 900 гривен, а в 2019 году стал членом этой партии и баллотировался в парламент 89-м в ее списке).

По итогам голосования по выборам городского главы 25 октября они получили наибольшее количество голосов избирателей: Кличук – 27,29%, Михайлишин – 21,33%.

Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук получил 18,15% голосов.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тысяч избирателей. Члены участковых избирательных комиссий должны контролировать соблюдение правил эпидемической безопасности.

Результаты голосования по выборам черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

Результаты устанавливает городская территориальная избирательная комиссия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черновцывиборыместная властьОПЗЖСамопомич
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Черновцы
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: