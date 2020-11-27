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За кресло мэра Черновцов поборются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и "Самопомиччю"

Пятница, 27 ноября 2020, 13:13

29 ноября в Черновцах будут повторно голосовать на выборах городского главы, жители города будут выбирать между Романом Кличуком и Виталием Михайлишиным.

Источник: Центральная избирательная комиссия и ОО "Честно"

Детали: Роман Кличук выдвигается от местной организации партии "Единая альтернатива", а Виталий Михайлишин – от местной организации партии "Команда Михайлишина".

По данным "Честно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционной платформой – За жизнь" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук – с партией "Самопоміч "(в 2018 году профинансировал "Самопоміч" на 900 гривен, а в 2019 году стал членом этой партии и баллотировался в парламент 89-м в ее списке).

По итогам голосования по выборам городского главы 25 октября они получили наибольшее количество голосов избирателей: Кличук – 27,29%, Михайлишин – 21,33%.

Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук получил 18,15% голосов.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тысяч избирателей. Члены участковых избирательных комиссий должны контролировать соблюдение правил эпидемической безопасности.

Результаты голосования по выборам черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

Результаты устанавливает городская территориальная избирательная комиссия.

Темы: Черновцывиборыместная властьОПЗЖСамопомич


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