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ЕС просит, чтоб на НАБУ "не наезжали другие органы"

Пятница, 1 декабря 2017, 13:12

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли подчеркивает необходимость предоставления большей автономии для НАБУ, НАПК и САП.

Об этом он сказал во время выступления на гражданской ассамблее "Smart реформы" в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы благодарны правительству и президенту за создание Национального антикоррупционного бюро, Нацагентства по предотвращению коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вы молодцы, а теперь, пожалуйста, дайте этим учреждениям автономность и ресурсы для исполнения своих заданий, иначе от них нет пользы", - сказал он.

Мингарелли также подчеркнул, что НАБУ должно сохранить свою автономию, чтобы "на них не наезжали представители других органов".

Глава представительства добавил, что НАПК должно быть обеспечено надлежащими инструментами для проверки электронных деклараций.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ завербовала подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ЕСНАБУ
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