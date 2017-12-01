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Филарет: Украинская церковь никогда не вернётся к Московскому патриархату

Пятница, 1 декабря 2017, 14:39

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявляет, что вместо примирения Русская православная церковь пытается вернуть УПЦ-КП в Московский патриархат.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс".

"Нас теперь вновь хотят призвать на переговоры о возвращении к Московскому патриархату. Хочу заявить,... прежде всего Московскому патриарху и российскому епископату: никогда Украинская церковь не вернётся к Московскому патриархату. Почему не вернётся? Потому что у нас есть свое государство", - заявил глава УПЦ-КП.

Патриарх Филарет отметил, что в "церковном плане" Москве доверять нельзя.

"Просили обращение для того, чтобы наступило примирение, то есть молитвенное единство, но опять нас склоняют к тому, чтобы мы вернулись (в Московский патриархат – ред.)", - заявил он.

Патриарх добавил, что считает возможным диалог между церквями по вопросу признания автокефалии УПЦ Киевского патриархата, но не о переходе Киевского патриархата под Московский патриархат.

Как известно, 30 ноября на странице Архиерейского собора, который проходит в Москве, распространили информацию об обращении митрополита Филарета, в котором он якобы просил о помиловании.

Позже пресс-секретарь УПЦ КП отверг эту информацию. Он отметил, что патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-то другого прошение о помиловании.

Темы: Филаретцерковь
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