Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родственника Саакашвили не пустили в Украину: пограничники объяснили почему

Пятница, 1 декабря 2017, 16:50
Родственника Саакашвили не пустили в Украину: пограничники объяснили почему

Пограничники объяснили, почему не пустили в Украину дядю Саакашвили, который живет в США.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, около 15:00 в пятницу при паспортном контроле граждан, прибывших из Турции, был обнаружен гражданин Грузии, который сначала заявил, что едет транзитом, а затем решил остаться в стране.

"Сначала заявил, что он хочет транзитом пересечь Украину, а потом он захотел пересечь границу Украины на въезд. В то же время вид на жительство в Украине у него закончился в июле 2017 года", - рассказал Слободян.

Спикер ГПСУ отметил, что как следует объяснить цель своего пребывания в Украине и изменение решения гражданин так и не смог.

"Поэтому на основании полученной информации ему было отказано в пересечении границы на въезд. Сейчас он ожидает своего рейса", - сказал Слободян.

Он отказался назвать имя задержанного, объясняя, что это непубличная информация. Но, по его словам, речь идет именно о дяде Саакашвили.

Как сообщалось, ранее в пятницу экс-президент Грузии написал в Facebook, что его дядю, брата матери, уже 3 часа держат в аэропорту "Борисполь" и не пускают в Украину.

По его словам, дядя живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел навестить племянника.

Как известно, в США проживает дядя Саакашвили, в прошлом советский дипломат Темур Аласания.

Евгений Кизилов, УП

Темы: СаакашвилиПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: