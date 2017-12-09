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Путь борьбы с коррупцией Украина еще не прошла - посол США

Суббота, 9 декабря 2017, 23:58
Путь борьбы с коррупцией Украина еще не прошла - посол США

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что у украинской власти есть достижения в борьбе с коррупцией, но этот путь еще не пройден.

Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.



"Хотя украинская власть стала более открытой для граждан и сделала много достижений в борьбе с коррупцией начиная с 2014 года, все же мы все признаем, что этот путь еще не пройден и много еще надо сделать", - подчеркнула Йованович.

Как известно, ранее в Госдепа США возникли сомнения в приверженности Украины борьбе с коррупцией.

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Темы: СШАУкраинакоррупция
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