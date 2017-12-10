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ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима "тишины"

Воскресенье, 10 декабря 2017, 02:25
ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима тишины

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в зоне АТО за период с 19:30 7 декабря по 19:30 8 декабря.

Об этом говорится в отчете организации от 9 декабря.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав примерно 560 взрывов против около 200 соответственно)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 120 взрывов) ", - подчеркнули наблюдатели.

"Доступ СММ оставался ограниченным как на участках разведения, так и в других районах, в частности на блокпосту неподалеку Верхньоширокивского. Наблюдатели зафиксировали вызванные обстрелом повреждения гражданских объектов вблизи поселка Красный Яр в Октябрьском районе Луганска", - говорится в отчете.

Темы: ОБСЕАТОДонбасс
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