Погода на воскресенье: дожди с мокрым снегом

В воскресенье, 10 декабря, дожди с мокрым снегом накроют всю территорию страны.

Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.

10 декабря в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатья сохранится значительная лавинная опасность, в среднегорье Закарпатской области такая опасность объявляется. Существует угроза оползней снега на дороги.

В воскресенье в западных, а днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.