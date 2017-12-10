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Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Воскресенье, 10 декабря 2017, 05:47

Украинский боксер Василий Ломаченко в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

В Нью-Йорке в Madison Square Garden он уверенно победил чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.

Украинец владел преимуществом на протяжении всего поединка, который длился всего 6 раундов из двенадцати. После 6 раунда соперник отказался продолжать поединок.

Как сообщалось, для боя с украинцем Ригондо прибавил в весе сразу на две весовые категории.

Бой между Ломаченко и Ригондо стал первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге.

Темы: спорт
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