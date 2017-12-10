Блаженнейший Святослав: Борьба с коррупцией - насущная украинская потребность
Воскресенье, 10 декабря 2017, 06:42
Одной из глобальных реформ, которую украинцы считают очень насущной, является борьба с коррупцией.
Об этом заявил Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, передает департамент информации УГКЦ.
"Одна из глобальных реформ, которую украинцы считают очень насущной, - борьба с коррупцией. Однако следует помнить, что, говоря о реформах, многие люди не понимают их смысла и не знают, в чем они заключаются", - подчеркнул Глава УГКЦ .
"Патриотизм людей "серой зоны", которые пережили оккупацию, освобождение, и их желание жить в новом украинском государстве вдохновляет", - также отметил Блаженнейший Святослав.