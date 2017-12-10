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Блаженнейший Святослав: Борьба с коррупцией - насущная украинская потребность

Воскресенье, 10 декабря 2017, 06:42

Одной из глобальных реформ, которую украинцы считают очень насущной, является борьба с коррупцией.

Об этом заявил Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, передает департамент информации УГКЦ.

"Одна из глобальных реформ, которую украинцы считают очень насущной, - борьба с коррупцией. Однако следует помнить, что, говоря о реформах, многие люди не понимают их смысла и не знают, в чем они заключаются", - подчеркнул Глава УГКЦ .

"Патриотизм людей "серой зоны", которые пережили оккупацию, освобождение, и их желание жить в новом украинском государстве вдохновляет", - также отметил Блаженнейший Святослав.

Темы: коррупцияцерковь
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