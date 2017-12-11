Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: МИД Польши может возглавить госсекретарь Дуды

Понедельник, 11 декабря 2017, 02:24

Госсекретарь  канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский получил предложение возглавить МИД Польши вместо Витольда Ващиковского.

Об этом со ссылкой на неофициальные источники информирует РАР.

Переговоры по этому поводу пройдут в понедельник утром, а после обеда президент РП Дуда должен назначить новое польское правительство.

"Источники РАР в канцелярии президента сообщают, что госсекретарь президента получил предложение занять пост министра иностранных дел в правительстве Моравецкого. Переговоры, вероятно, продолжатся в понедельник ", - подчеркивает агентство.

Как отмечается, по этому поводу в канцелярии президента состоялась встреча между Дудой, Моравецкий и Щерським.

Напомним, накануне президент Анджей Дуда принял отставку главы правительства Беаты Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Польша
НАТО откроет логистический центр в Жешуве для ремонта украинской техники – СМИ
В Литве рассматривают закрытие границы с Беларусью совместно с Польшей и Латвией
В Польше объявили о намерениях вдвое увеличить свою армию
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: