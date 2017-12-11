СМИ: МИД Польши может возглавить госсекретарь Дуды

Госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский получил предложение возглавить МИД Польши вместо Витольда Ващиковского.

Об этом со ссылкой на неофициальные источники информирует РАР.

Переговоры по этому поводу пройдут в понедельник утром, а после обеда президент РП Дуда должен назначить новое польское правительство.

"Источники РАР в канцелярии президента сообщают, что госсекретарь президента получил предложение занять пост министра иностранных дел в правительстве Моравецкого. Переговоры, вероятно, продолжатся в понедельник ", - подчеркивает агентство.

Как отмечается, по этому поводу в канцелярии президента состоялась встреча между Дудой, Моравецкий и Щерським.

Напомним, накануне президент Анджей Дуда принял отставку главы правительства Беаты Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра.