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В России за то, чтоб ее спортсмены ехали на ОИ под нейтральным флагом

Понедельник, 11 декабря 2017, 11:04

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России поддержит тех российских атлетов, которые хотят участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в нейтральном статусе.

Такое решение комиссия приняла на заседании в понедельник в Москве, сообщила журналистам глава комиссии ОКР Софья Великая.

"Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по Скайпу со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде", – цитирует ее РИА Новости.

"Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать", – сказала Великая.

Олимпийская чемпионка по фехтованию добавила: "Фамилии тех, кто не примет участия, называть сейчас некорректно".

"Но большинство спортсменов выступило за участие в Олимпиаде. Спортсмены всех видов спорта выразили желание поехать на Игры. Мы сделали максимально возможное за эти дни после того, как исполком МОК озвучил свое решение", – сказала глава комиссии ОКР.

Как известно, 5 декабря исполком МОК по следам допинговых расследований сообщил о возможности допуска к Олимпийским играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом – в специальном статусе Olympic Athlete from Russia.

Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Российская сторона должна озвучить свое решение об участии в Олимпиаде на собрании 12 декабря.

Темы: Росcияспортскандал
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