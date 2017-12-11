Заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" перенесли на январь

Северо-Кавказский окружной военный суд отложил предварительное заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" на 10 января.

Об этом сообщают "Крым Реалии".

"Заседание отложили, поскольку обвиняемых не доставили в Ростов-на-Дону. Они пока находятся в СИЗО Симферополя", - пишет издание.

Отмечается, что заседание назначено на 11:00 и пройдет в закрытом режиме.

4 декабря в оккупированном Симферополе на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслиму Алиеву, Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову до 27 мая 2018 года.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Первых четырех обвиняемых в ялтинском "деле Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинець Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Другие два фигуранта "дела" Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.