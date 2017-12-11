Боевики 9 раз нарушили перемирие

Боевики обстреливали из минометов украинских военных и из реактивных систем залпового огня мирный населенный пункт Авдеевку.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 11 декабря 2017.

"На Луганском направлении враг около двух часов из минометов различных калибров обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вблизи Майского, выпустив всего 40 мин", - говорится в сообщении.

В этом же районе оккупанты применили 82-мм минометы вблизи Луганского, а вооружение БМП - неподалеку Светлодарска.

Кроме того, из гранатометов различных типов боевики вели огонь по защитникам Зайцевого и Попасной, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Новозвановки.

"На Донецком направлении горячее всего было в пригороде Авдеевки. Здесь враг с 82-мм минометов и гранатометов бил по нашим позициям вокруг Каменки и Опытного", - отмечают в штабе.

В полдень, подвергая опасности гражданское население, российско-террористические войска обстреляли саму Авдеевку.

Отмечается, что по этому прифронтовому городу выпустили из реактивных систем залпового огня "Град" три реактивные снаряды.

Люди не пострадали, однако повреждено контактную линию железнодорожного пути и высоковольтную ЛЭП на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод.

На Приазовье боевики из вооружения БМП нарушали перемирие вблизи Гнутово.

В общем, от полуночи, российские наемники совершили 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО.

В четырех случаях украинские военные давали агрессору ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.