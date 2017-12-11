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Суд по делу Ефремова продолжится 12 декабря

Понедельник, 11 декабря 2017, 18:49

В понедельник, 11 декабря, состоялось очередное заседание в Старобельском райсуде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Александра Ефремова.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Отмечается, что в ходе судебного заседания допрошены 2 свидетелей стороны обвинения.

Первый свидетель, который по состоянию на февраль 2014 проживал и работал в Луганске, рассказал об обстоятельствах проведения митинга возле Луганского облсовета в феврале 2014 года, на котором выступал Ефремов.

Второй свидетель - депутат Луганского облсовета сообщил об обстоятельствах проведения сессий Луганского областного совета в феврале-марте 2014 года.

В частности, он рассказал об обстоятельствах заседания сессии Луганского областного совета 2 марта 2014, на котором присутствовали народные депутаты Александр Ефремов и Сергей Горохов.

"На заседании сессии депутаты Луганского областного совета проголосовали за обращения, которым признали нелегитимными центральные органы исполнительной власти, сформированные Верховной Радой Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты проголосовали за то, что в случае невыполнения их требований, дальнейшей эскалации общественного противостояния и возникновения прямой угрозы жизни и здоровью населению Луганской области, депутаты оставляют за собой право обратиться за помощью к "братскому народу Российской Федерации".

Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 12 декабря в 10.00, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Темы: ЕфремовсудЛуганск
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