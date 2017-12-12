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Погода на вторник: резкое потепление

Вторник, 12 декабря 2017, 04:56

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в Украине ожидается рост атмосферного давления и постепенное прекращение осадков, с юго-запада Европы в Украину стремительно ворвется теплая воздушная масса, поэтому температура повысится.

Во вторник в Украине - без осадков, лишь ночью в северных, восточных и Полтавской областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами возможен туман. Ночью на дорогах во всех регионах, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-30 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, в Закарпатской, Черновицкой областях и на юге страны местами 4-6; днем 4-9, в южной части и на Прикарпатье 10-14 выше нуля.

В Киеве ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, слабый туман, на дорогах местами гололедица; днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днем 6-8 тепла.

Погода на 12 декабря
Погода на 12 декабря

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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