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Сутки в АТО: 22 обстрела, пострадавших нет

Вторник, 12 декабря 2017, 05:32
Сутки в АТО: 22 обстрела, пострадавших нет

За прошедшие сутки, 11 декабря, боевики 22 раза нарушили перемирие - ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлые сутки в районе проведения АТО характеризуются уменьшением количества, но, на некоторых участках линии соприкосновения, увеличением интенсивности обстрелов из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, особенно в вечернее и ночное время", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался возле населенного пункта Луганское - начиная с 21:00 и почти до полуночи он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин.

Также с минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцевого.

Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты обстреливали украинские опорные пункты с БМП и пехотного вооружения.

На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов боевики вели огонь возле Водяного, из того же оружия 82-го калибра - рядом с Березовым.

Возле Богдановки российские наемники нарушали перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.

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Темы: АТОДонбасс
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