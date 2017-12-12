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На Львовщине задержали мэра, который предлагал взятку полиции

Вторник, 12 декабря 2017, 22:14

Во Львовской области мэр предлагал взятку оперативниками управления защиты экономики для закрытия уголовного производства в отношении хищения бюджетных средств при проведении закупки.

Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

"Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Национальной полиции выявили факт хищения бюджетных средств при осуществлении государственных закупок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из городских советов приобрел у коммерческой структуры мусороуборочную технику по цене, завышенной на 295 000 гривен. Кроме того, она не отвечала требованиям тендерной документации.

По информации "Украинских новостей", речь идет о мэре Старого Самбора 43-летнего Игоре Трухиме. Он был избран мэром в 2015 году. Кандидатуру Трухимі выдвинула Украинская республиканская партия.

Следственный отдел областной прокуратуры открыл уголовное производство и установил лица, причастные к этому преступлению.

"С целью закрытия уголовного производства и избежания уголовной ответственности городской голова предложил работникам управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции 2000 долларов неправомерной выгоды", - рассказали в ведомстве.

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу следственное управление ГУНП во Львовской области открыло уголовное производство.

12 января, оперативники под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали мэра во время попытки передачи полицейскому взятки. Правоохранители изъяли 2000 долларов.

Сейчас решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Статья 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, в рамках которой проводилось задержание, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

 
 

Темы: Львовщинаполициявзятка
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