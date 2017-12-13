Госдеп обеспокоен попыткой подрыва свободы СМИ в Польше

Соединенные Штаты обеспокоены решением Польши оштрафовать частную телерадиокомпанию TVN, которую обвинили в предвзятом освещении демонстраций у парламента в декабре прошлого года.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Это решение, как представляется, подрывает свободу средств массовой информации в Польше, которая является близким союзником и дружественной демократией. Свободные и независимые СМИ имеют важное значение для сильной демократии", - заявила представительница Госдепартамента США Хизер Науерт.

"Общества, построенные на должном управлении, сильном гражданском обществе и открытых и свободных СМИ, являются более успешными, стабильными и безопасными", - цитируются в заявлении слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Мы остаемся уверенными в силе и способности польской демократии обеспечить полноценное функционирование и уважение к демократическим институтам Польши", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, Национальный совет Польши по телерадиовещанию (KRRiT) оштрафовал телеканал TVN 24 на сумму 1,48 миллиона злотых (357 000 евро) за освещение протестов вблизи Сейма в декабре прошлого года.

Совет пришел к выводу, что телеканал нарушил закон о радио и телевидении путем поощрения незаконной деятельности и поощрения поведения, которое угрожает безопасности.

Напомним, в декабре прошлого года правящая партия Польши "Право и справедливость" заявила о намерении создать при Сейме медиацентр, который станет ключевым местом взаимодействия политиков и журналистов.

Власти планировали ограничить журналистам доступ к зданию Сейма только первым этажом.

Такая инициатива вызвала волну протестов журналистов и оппозиции, после чего журналистам запретили доступ в Сейм Польши 17 и 18 декабря 2016 года.

У здания Сейма собрались демонстранты, произошли столкновения с полицией. 20 декабря 2016 года Сейм отменил все ограничения для журналистов.