Кличко решил провести конкурс на талисман Киева

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение конкурса на создание талисмана столицы.

Об этом он сказал во время презентации логотипа финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018 на НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба политика.

"Учитывая то, что Киев проводит все больше международных мероприятий, у нас происходит постоянный рост количества туристов, хочу воспользоваться случаем и представить наше намерение провести открытый, публичный конкурс на создание городского талисмана", - сказал Кличко.

Он уверен, что такой талисман поможет лучше представить Киев.

"И первым событием, на котором будет использован такой талисман, станет Финал Лиги чемпионов", - сказал городской голова.

Он прогнозирует, что конкурс на разработку талисмана Киева объявят до конца этого года.

Как известно, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая 2018 года на киевском стадионе НСК "Олимпийский".