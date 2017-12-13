Матиос: Государство издевается над правоохранителями
Главный военный прокурор Анатолий Матиос жалуется, что изменения в законодательстве привели к ухудшению условий труда правоохранителей.
В качестве примера он приводит ситуацию, сложившуюся в Печерском районном суде Киева 13 декабря.
"Несколько дикие изменения (нет смысла их даже пересказывать) в законодательстве – сегодня, начиная с 5 ч. 30 мин. следователи и прокуроры сформировали живую очередь, чтобы сдать на рассмотрение ходатайства об обысках, арестах, изъятии документов, легализации безотлагательно проведенных обысков", – отмечает Матиос.
По его словам, очередь стоит до сих пор, а "ситуация унизительна и очень нервозная".
"Государство, которое абсурдом принятых норм издевается над тем, кто его (лучше или хуже) охраняет – обречено на хаос и беззаконие", – отмечает прокурор.
Как известно, Печерский районный суд Киева начинает работу в 9 утра.