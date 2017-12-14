Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Siemens готов вернуть РФ деньги за "крымские турбины"

Четверг, 14 декабря 2017, 09:43

Немецкая компания Siemens готова вернуть полученные по сделке со структурой "Ростеха" 150 миллионов евро за незаконно оказавшиеся в оккупированном Крыму турбины.

Об этом сообщает российское агентство "РИА-Новости", со ссылкой на заявление представителя немецкой компании в Арбитражном суде Москвы.

По данным издания, он сообщил, что из-за климатических условий газовые установки по характеристикам подходят только для Таманского полуострова России.

Также сообщается, что 14 декабря московский арбитражный суд продолжит рассматривать встречные иски немецкого концерна и структур "Ростеха" о законности поставок турбин Siemens для строящихся в оккупированном Крыму электростанций.

Как известно, 5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины предназначались для проекта на Таманском полуострове в России, но РФ запланировала использовать их для строительства новых крымских ТЭС.

Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.

В компании Siemens факт поставки отрицают. Позже стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.

Темы: РосcияКрыманнексияГерманиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
Все новости...
Реклама: