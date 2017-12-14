Путин снова переврал историю Украины

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что россияне и украинцы – единый народ, исказив при этом исторические факты.

Об этом он поведал в прямом эфире на ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на комплексный вопрос украинского корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка.

"Славянский мир сложно развивался. Сама Россия складывалась сложно. Из многих славянских племен… В конце концов образовалась Русь, частью и центром которой был Киев. И в этом смысле наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ", – в который раз подчеркнул глава РФ

Обращаясь к украинскому журналисту Путин допустил, что он "может с ним не согласиться".

"В 19-веке появились люди, которые начали говорить, что Украина должна быть независимой… Это происходило в рамках империи, где, наверное, производилась определенная насильственная русификация", – признал президент РФ.

Но, по его мнению, для Украины "это меньше всего было важно, потому что это –православная страна".

"Там не было в паспорте графы "национальность", только "вероисповедание". Ничем вообще украинец от русского не отличался", – заявил Путин.

Далее президент России обратился к истории 17-века.

"Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году. Тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир, там как-то по-другому центр назывался", – заявил Путин.

Очевидно, президент РФ имеет ввиду события Переяславской рады и 1654 год, когда было принято решение отдать Гетманщину Богдана Хмельницкого под протекторат Московского царства. Как известно, этот факт российские историки называют "присоединением Украины к России"

"В результате нахождения в составе Российской империи вокруг нее прирастала территория за счет многих событий: русско-турецких войн, потом Второй мировой войны. Но в 1922, 23, 24 годах большевики почему-то решили, что все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены во вновь создаваемую республику – Украину. Все Причерноморье ушло туда, после Второй мировой войны ушли туда западные области", – заявил далее Путин.

Не обошел вниманием президент РФ и вопрос аннексированного в 2014 году Россией Крыма:

"Так сложилось, ладно. Но в 1954 году взяли Крым туда отдали – в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного Совета РСФСР, решено было президиумом Верховного Совета".

Но... народ Крыма определился так, как он определился. Мы пройдем через это, я уверен", – добавил президент РФ.

Далее Путин отметил, что "кто-то считает, что Украине лучше развиваться в качестве самостоятельного государства".

"Ну наверное, так тому и быть. Если люди так считают, это надо поддержать. Бороться с этим мнением бессмысленно и контрпродуктивно… Но обращаю ваше внимание, что весь мир то идет по другому пути: люди разных национальностей и вероисповеданий, этнически разные объединяются все ближе и ближе друг с другом. И в Европе это происходит, в Азии, в Америке Северной – везде в мире", – заявил он.

"Нас сначала растащили, а потом стравили. Мы должны наконец прийти к осознанию того, что выгодно и Украине и России, а что контрпродуктивно. Давайте вместе над этим будем думать", – резюмировал президент РФ.

Как известно, российский президент Владимир Путин в 2015 году заявлял, что РФ и Украина "обречены" на совместное будущее, потому что "это один народ, один этнос".